Aschaffenburger Stadtrat stimmt für Rettungshilfen am Mainufer

Stadtrat Willi Hart ist erleichtert. Vor drei Jahren hatte er erstmals einen Antrag gestellt, am Mainufer zwischen Floßhafen und Schloss Johannisburg Rettungshilfen anbringen zu lassen. Im dritten Anlauf ist der Antrag der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) nun durchgegangen. Einstimmig hat der Planungs- und Verkehrssenat in Aschaffenburg am Dienstagabend zugestimmt: Die Stadt will am Mainufer Rettungsringe anbringen. "Das haben wir auch der SPD zu verdanken, die einen ähnlichen Antrag in die heutige Sitzung eingebracht hatte", sagte Stadtrat Willi Hart im Anschluss an die Sitzung.

Wasserschutzpolizist: Rettungsringe sinnvoll

Im Vorfeld war unter anderem die Befürchtung geäußert worden, dass die Rettungsringe Vandalismus zum Opfer fallen könnten. Thomas Daniel, Leiter der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg, hatte jedoch gegenüber dem BR von durchschnittlich einem Vandalismus-Fall im Jahr im ganzen Zuständigkeitsbereich gesprochen. Miltenberg und Schleusen am Untermain seien bereits mit Rettungshilfen wie Ringen oder Stangen am Main ausgestattet. Auch Daniel hatte das Anbringen von Rettungsmitteln am stark frequentierten Mainufer auf Nachfrage als sinnvoll erachtet.