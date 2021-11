Aschaffenburger Sonnenuhr funktioniert auch nachts wieder

An der Sonnenuhr auf dem Aschaffenburger Theaterplatz kann ab Mittwochabend auch nachts wieder die Zeit abgelesen werden. Das ist die Besonderheit der Aschaffenburger Sonnenuhr. Durch eine spezielle Beleuchtung hat sie auch eine Nachtfunktion. Die Halogen-Beleuchtung war aber immer wieder wegen technischer Probleme ausgefallen. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) nimmt sie am Mittwochabend um 20.00 Uhr wieder offiziell in Betrieb. Ab Donnerstag wird sie dann immer von 17.30 Uhr bis 1.00 Uhr nachts über eine Funkuhr eingeschaltet.

Hingucker auf dem Aschaffenburger Theaterplatz

Vor vielen Jahren entschied sich die Stadt den neuen Theaterplatz als große Sonnenuhr zu gestalten mit einem über sechs Meter hohen Schattenwerfer. Die Stundenlinien sind in den Platz eingearbeitet. Als Vorbild dienten die historische Sonnenuhr des römischen Kaisers Augustus und eine antike Sonnenuhr aus Pompeij. Am 21. März 2007, dem astronomischen Frühlingsbeginn, wurde die Sonnenuhr – gestaltet vom Bildhauer Christian Tobin – in Betrieb genommen. Dieses Jahr wurde das Problem im Rahmen umfangreicher Sanierungsarbeiten wieder in Angriff genommen, wie die Aschaffenburger Touristikbetriebe mitteilten. Mit der Unterstützung des Tiefbauamtes und der Stadtwerke wurde die Beleuchtung erneuert. Jetzt wurde statt einer Halogen- eine moderne LED-Beleuchtung im Schattenwerfer der Uhr installiert.

Am Theaterplatz ist außerdem eine Informationstafel angebracht, wie die Sonnenuhr funktioniert. In der Stadtloggia gibt es zudem einen Dokumentationsraum mit anschaulichen Bildern und Texten und einem Video, das über die Sonnenuhr informiert. Die Loggia ist laut Aschaffenburger Touristikbetriebe im Winter immer von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.