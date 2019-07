Im Friedrich-Dessauer-Gymnasium veranstaltet die Europa-Union am Montagnachmittag ab 14 Uhr das vierte Aschaffenburger Schülerforum "Europa im Gespräch". Das Forum findet in diesem Jahr vor etwa 200 Schülerinnen und Schülern aus der Stadt und dem Landkreis Aschaffenburg statt.

Hochkarätige Teilnehmer beim Aschaffenburger Schülerforum

Nach den Grußworten durch Schulleiter Michael Lummel und den Aschaffenburger Oberbürgermeister Klaus Herzog (SPD) werden die Podiumsteilnehmer durch die beiden Schülermoderatoren Rebekka Stanik und Karl Steinbeck vorgestellt. Auf dem Podium vertreten sind Bernd Schnatz von der Europäischen Zentralbank, Jürgen Gmelch von der Vertretung der Europäischen Kommission in München, Livia Erfurth und Nina Juchum von Fridays for Future Aschaffenburg, Aljoscha Labeille vom Verkehrsclub Deutschland und Annegret Werner, DAAD-Erasmus-Expertin von der Uni Mainz.

Themen vom Europäischen Parlament bis zum Klimaschutz

Die angekündigten Diskussionsthemen sind: "Das neugewählte Europäische Parlament – Machtzuwachs oder Bremsung durch Europafeinde?", "Fridays for Future – Vorfahrt für den Klimaschutz und die Mobilität von morgen", "Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank in der EU?" und "Wer übernimmt die neuen Spitzenpositionen in der EU?".