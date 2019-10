Aschaffenburger Polizei ermittelt mutmaßlichen Einbrecher

Erst in Aschaffenburg, dann in Erlenbach am Main: Zwei Taten wirft die Polizei einem 43 Jahre alten Mann vor. Er soll im November 2018 in ein Einfamilienhaus in Aschaffenburg eingebrochen sein und im Folgemonat versucht haben, in ein Haus in Erlenbach einzubrechen. Jetzt konnte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.

Internationale Fahndung der Polizei

Die Ermittlungen führten die Aschaffenburger Kriminalpolizei dabei über die Landesgrenzen hinweg. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls konnte der Tatverdächtige Mitte Oktober in Litauen festgenommen werden. Der Mann befindet sich nun seit dem 24. Oktober in Untersuchungshaft in Deutschland. Bei dem Einbruch in Aschaffenburg soll er Bargeld und Schmuck im geringen dreistelligen Bereich erbeutet haben.