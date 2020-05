vor 31 Minuten

Aschaffenburger OB weiterhin mit zwei Stellvertretern

In Aschaffenburg werden weiterhin ein Oberbürgermeister und zwei Bürgermeister an der Spitze der Stadtverwaltung stehen. Das hat der Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen. Nach 20 Amtsjahren übergab OB Herzog an seinen Nachfolger.