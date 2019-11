08.11.2019, 09:27 Uhr

Aschaffenburger Mutig-Preis geht an Richter mit Zivilcourage

Der Aschaffenburger Mutig-Preis wird am Sonntag an Richter Jan-Robert von Renesse verliehen. Die Laudatio hält Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.