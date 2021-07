Aschaffenburger Mutig-Preis für Frauenrechtlerin Monika Hauser

Die Frauenrechtlerin und Ärztin Monika Hauser bekommt dieses Jahr den Aschaffenburger Mutig-Preis. Ihre Organisation medica mondiale kümmert sich in der ganzen Welt um Frauen und Mädchen, die Opfer sexualisierter Kriegsgewalt geworden sind.

Ursprung: Vergewaltigungen in Bosnien

Monika Hauser reiste, schockiert von den Nachrichten über Massenvergewaltigungen im Krieg, nach Bosnien und verwirklichte dort von 1992 bis 1994 gemeinsam mit bosnischen Fachfrauen ein Frauentherapiezentrum in der Stadt Zenica in Bosnien – deswegen zunächst der Name: Medica Zenica. Traumatisierte Frauen und Mädchen bekommen dort Hilfe. Auch als schließlich die Stadt Zenica beschossen wird, bleibt Monika Hauser: Sie sei nicht gekommen, "um zu gehen, wenn es schwierig wird".

Gründung der Frauenrechtsorganisation

Den Verein medica mondiale e.V. mit Sitz in Köln gründete Monika Hauser 1993, das Engagement wurde zunächst auf den Kosovo, dann Afghanistan und auf zahlreiche weitere Länder ausgedehnt. Heute setzt sich medica mondiale weltweit für Frauen und Mädchen ein, die in Konfliktgebieten sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben.

Mutiger Einsatz mit persönlichem Risiko

Zur Begründung der Aschaffenburger Jury des Mutig-Preises heißt es: "Wir würdigen den unermüdlichen, mutigen tatkräftigen Einsatz und ganzheitlichen Einsatz gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen sowie deren Folgen – in Krisengebieten und eingebunden in das generelle Ziel eines wertschätzenden, gewaltfreien Zusammenlebens. Dabei gab es auch Phasen, in denen Dr. Hauser ihre eigene Sicherheit hintenangestellt hat, zum Beispiel 1993 in Zenica (Bosnien-Herzegowina)."

Preisträgerin für drei Tage in Aschaffenburg

Monika Hauser wird rund um die Preisverleihung am 4. Dezember drei Tage in Aschaffenburg sein. In dieser Zeit wird sie ihre Arbeit vorstellen, um möglichst viele Menschen auf das Thema Gewalt aufmerksam zu machen. Laut Initiator und Jury-Mitglied Wolfgang Gärthe sind in dieser Zeit sieben Veranstaltungen geplant.

Aschaffenburger Mutig-Preis seit 2004

Der Aschaffenburger Mutig-Preis wird seit 2004 verliehen und ist mit einer Preisspende in Höhe von 10.000 Euro ausgestattet. Der Preis geht alle zwei Jahre an Persönlichkeiten oder Institutionen, die einen konstruktiven Beitrag für andere Menschen oder die Gesellschaft geleistet und dabei ein persönliches Risiko eingegangen sind. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Reporter ohne Grenzen, Vytautas Landsbergis (Litauischer Staatspräsident) und Weltmusiker Kurt Mansur.

Jury sucht noch nach regionalem Preisträger

Der Mutig-Preis wird auch auf regionaler Ebene an Menschen aus der Region bayerischer Untermain vergeben. Hier steht der oder die Preisträgerin noch nicht fest. Laut Initiator und Jury-Mitglied Wolfgang Gärthe werden dafür Vorschläge aus der Bevölkerung nach den Sommerferien gesammelt. Zu den regionalen Preisträgern zählt unter anderem der Weihbischof von Würzburg, Ulrich Boom. Damals noch als Pfarrer von Miltenberg läutete er 2006 die Kirchenglocken, um die Kundgebung einer NPD-Jugendorganisation zu stören.