Aschaffenburger malt Acryl-Portraits für NFL-Stars

Angefangen hat alles mit der Corona-Pandemie. Lockdown, Langeweile, viel Zeit zuhause. In dieser Zeit hat Marco Guadalupe angefangen, kreativ zu werden. Er hat sich Leinwände und Acryl-Farben besorgt und angefangen, das zu malen, was er am meisten liebt. Die Spieler aus der NFL mit ihren Trikots, Helmen und Schulterpolstern. Die Bilder hat er dann auf seinen Instagram-Account gestellt - so sind seine prominenten Kunden auf ihn aufmerksam geworden.

Kontaktaufnahme über Instagram

Derrick Henry, Runningback der Tennessee Titans, schrieb ihn an und wollte eines seiner Bilder kaufen. Damit hat alles angefangen. Für 500 Euro hat er das Bild verpackt und in die Staaten geschickt. Zum Dank gab es neben dem Geld auch noch ein Trikot und eine Einladung zu einem Spiel in Nashville, der Homebase der Titans. Seitdem haben sich die Künste von Guadalupe herumgesprochen in der NFL. Inzwischen hat er schon sieben Bilder an US-Football-Profis verkauft und pflegt persönliche Kontakte zu den Spielern.

Am Anfang war die Langeweile

Guadalupe selbst ist leidenschaftlicher Football-Fan und rappt nebenbei bei One Step Closer, einer Linkin-Park-Tribute-Band. In Aschaffenburg lebt er erst seit zwei Jahren und verdient dort sein Geld als Erzieher. Die Kunst ist für ihn nur ein Hobby, selbst wenn er damit immer erfolgreicher wird. Eine Galerie hat er nicht, aktuell vermarktet er seine Bilder noch selbst. Zwischen 250 und 300 Euro zahlen seine Kunden im Durchschnitt pro Bild. Inzwischen arbeitet Marco Guadalupe konkrete Bestellungen ab, das heißt Spieler geben Portraits bei ihm in Auftrag.

Einladung zum NFL-Spiel

Im Dezember 2022 ist Guadalupe nach Nashville geflogen und hat sich ein Spiel seines Lieblingsteams angeschaut. Auf Einladung von Derrick Henry saß er in der zweiten Reihe. Letztes Jahr war er in London beim Gastspiel der Titans gegen die Baltimore Ravens und traf sich mit einigen Spielern im Hotel. Inzwischen hat ihn auch Defensive End Jeffrey Simmons für den Herbst zum Heimspiel nach Nashville eingeladen.

Vorfreude auf Super Bowl

Aktuell spielen die Titans keine Rolle in der Meisterschaft, trotzdem ist der Super Bowl natürlich auch für Guadalupe das Sportereignis des Jahres. Zusammen mit zehn Freunden will er das Spiel zuhause in Aschaffenburg im Fernsehen verfolgen. American Football liebt er schon, seit er ein kleiner Junge ist. Damals verliebte er sich in die knalligen Farben der Trikots und die Logos der Teams.