03.03.2019, 13:03 Uhr

Aschaffenburger Landrat Ulrich Reuter: Keine weitere Amtszeit

Ulrich Reuter (CSU) will 2020 nicht mehr bei den Kommunalwahlen antreten. Das hat der amtierende Aschaffenburger Landrat am Wochenende bekannt gegeben. Reuter will sich stattdessen als Präsident des Bayerischen Sparkassenverbands bewerben.