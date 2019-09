Aschaffenburger Forstamt fällt wegen Trockenheit 60 Bäume

Die Bevölkerung war in den letzten Monaten zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, da Äste aufgrund der Trockenheit herunterfallen könnten. Die Bäume können deshalb auch nicht herkömmlich gefällt, sondern müssen vorab entsprechend mit einer Seilwinde gesichert werden.

„Wir hatten im Juli bereits 30 Bäume in der Fasanerie fällen müssen, jetzt nach der Sommerpause gehen wir in die zweite Runde. Hintergrund ist die lange Trockenheit in 2018, die sich 2019 fortgesetzt hat. In den Bäumen ist kein Nährstofftransport mehr möglich!“ Forstamtsleiter Ludger Kiesler

Das Gebiet, in dem die Arbeiten in den kommenden Wochen durchgeführt werden, befindet sich im Bereich der Birkenallee oberhalb des Spielplatzes und umfasst etwa fünf Hektar. Ob das Forstamt aufgrund des Klimawandels damit liebäugelt, andere Baumarten anzupflanzen? „Nein!“, sagt Kiesler. „Wir halten an unseren Laubbäumen fest. Vielleicht ergänzen wir hier und da durch Esskastanien. Über die Linde und Eichenarten aus Spanien und Frankreich denken wir nach, da ist aber noch nichts spruchreif!“

Nachpflanzungen wird es Kiesler zufolge zunächst nicht geben, denn: „Weil wir 2018 eine Buchen- und Eichenmast hatten, hat sich die nächste Waldgeneration bereits angesamt. Durch die Fällungen jetzt sorgen wir nicht nur für Sicherheit für Spaziergänger, sondern schaffen auch Platz für die nächste Generation, auf dass sie sich gut entfaltet!“