Aschaffenburger "Fieber-Ambulanz" – Neue Praxis für Corona-Fälle

In Aschaffenburg öffnet am 20. April die "Fieber-Ambulanz", eine Schwerpunktpraxis ausschließlich für COVID-19-Patienten und Verdachtsfälle. Die Arztpraxen im Stadtgebiet sollen so entlastet werden.

Hausärzte übernehmen abwechselnd medizinische Versorgung

Patienten mit typischen Symptomen einer Corona-Erkrankung und bereits positiv auf das Virus getestete Personen bekommen in der "Fieber-Ambulanz" medizinische Hilfe. "Damit sollen die Arztpraxen im Stadtgebiet unterstützt und entlastet werden", heißt es von der Stadt Aschaffenburg. Die "Fieber-Ambulanz" wird abwechselnd durch niedergelassene Hausärzte aus Aschaffenburg besetzt. Ein Versorgungsarzt der Führungsgruppe Katastrophenschutz Aschaffenburg-Stadt koordiniert Ärzte und Dienste der Schwerpunktpraxis.

Schwerpunktpraxis in der Glattbacher Straße

Die "Fieber-Ambulanz" befindet sich in der Glattbacher Straße 43 und ist vorerst von Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr sowie von 14 – 17 Uhr geöffnet. Die Stadt bittet darum, Termine vorher telefonisch unter der Rufnummer 06021 920 10 30 zu vereinbaren. Auch Hausärzte seien angehalten, entsprechende Patienten zur "Fieber-Ambulanz" zu schicken, eine Überweisung sei hierbei laut Stadt nicht nötig.