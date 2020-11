Aschaffenburger Feuerwehrmann als Brandstifter überführt

Immer wieder hat es im Sommer im Aschaffenburger Stadtteil Obernau gebrannt. Waldstücke standen in Flammen: teils nur kleine Abschnitte, zum Teil aber auch größere Flächen mit etwa 1.000 Quadratmetern. Dann meldeten im Oktober und November Zeugen erneut brennende Holz-Stapel. Die Aschaffenburger Polizei ging von Brandstiftung aus und konnte einen Tatverdächtigen ermitteln. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um einen aktiven Feuerwehrmann.

Feuerwehmann gesteht Feuer gelegt zu haben

Wie die Polizei mitteilt, erwirkte die Staatsanwaltschaft Aschaffenbug daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 30-Jährigen. In seiner Vernehmung bei der Aschaffenburger Kriminalpolizei habe der Mann schließlich eingeräumt, für die Brände verantwortlich zu sein.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am vergangenen Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den 30-Jährigen Haftbefehl wegen Brandstiftung in drei Fällen, versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.