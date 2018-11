04.11.2018, 11:04 Uhr

Aschaffenburger Feuerwehr: Tunneltraining in der Schweiz

Fünf Tage waren 24 Feuerwehrler aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg in der International Fire Academy Balsthal in der Schweiz. Die Übung sollte helfen, für mögliche Unfälle in der A3-Tunneleinhausung Hösbach noch besser vorbereitet zu sein.