Aschaffenburger Faschingszug ohne Querdenker und Reichsbürger

Wenn am kommenden Sonntagnachmittag der Gaudiwurm durch die Aschaffenburger Innenstadt ziehen wird, werden zwei eigentlich angemeldete Gruppen nicht dabei sein: Wie Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) im Umwelt- und Verwaltungssenat bekannt gegeben hat, wurde die Gruppe "Besorgte Franken" ausgeschlossen, die von der Querdenker-Gruppe "Aschaffenburg steht auf" angemeldet wurde.

Ausschlaggebend: Video von Holocaust-Leugnerin

Auf deren Telegram-Kanal wurde das Video einer verurteilten Holocaust-Leugnerin gepostet. Bereits am Montag habe der Stadtrat Oberbürgermeister Herzing zufolge gefordert, dass die Gruppe ausgeschlossen wird. "Wir haben nach intensiver Prüfung in der Stadtverwaltung entschieden, die Teilnahme zu verbieten, was im Senat mit großem Beifall von den Stadträten begrüßt wurde", so Herzing im BR-Gespräch. Die Staatsanwaltschaft habe wegen des Posts bereits Ermittlungen aufgenommen.

Außerdem hat man eine weitere Fußgruppe mit Lautsprechern ausgeschlossen, die nach Angaben von Herzing aus dem Dunstkreis der Querdenker- und Reichsbürger-Szene kommt.

Karnevalverein: "Wir feiern für alle, aber nicht mit jedem"

Der Verein Carneval-Club Concordia Aschaffenburg (CCC) begrüßt diese Entscheidung. Sie seien generell gegen die Instrumentalisierung des Brauchtums. "Wir feierns für alle, aber nicht mit jedem", teilt die CCC mit.