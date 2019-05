Aschaffenburg: Zwei Jahre und drei Monate Haft wegen Nötigung

Zwei Jahre und drei Monate Haft: So lautet das Urteil gegen einen Mann, der Mitte Dezember eine ehemalige Kollegin in ihrem Büro festgehalten hat. Das Amtsgericht Aschaffenburg hat den 61-Jährigen wegen Nötigung und vorsätzlichen Führens einer Waffe verurteilt. Zudem ordnete der Richter an, dass der alkoholkranke Mann in einer Entzugsklinik untergebracht wird..

Zwei Stunden festgehalten

Der Mann war bei einer Firma in Aschaffenburg angestellt und wegen Alkoholproblemen entlassen worden. Einige Monate nach der Kündigung erschien er alkoholisiert in einem Büro seines früheren Arbeitgebers und bedrohte dort die Büroleiterin mit einer Waffe. In den Augen des 61-Jährigen war die Frau dafür verantwortlich, dass er mit der Entlassung auch die vom Unternehmen gestellte Wohnung verloren hatte. Die Angestellte entkam nach zwei Stunden unverletzt.

Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Geiselnahme

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete auf Geiselnahme. Der Richter folgte jedoch der Verteidigung und sah in der Tat nur eine Nötigung, da sich die Frau frei im Gebäude bewegen konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.