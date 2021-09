Aschaffenburg will Wirken der Künstler aus der NS-Zeit zeigen

Die Stadt Aschaffenburg macht das Erbe der NS-Zeit im Rathaus sichtbar. Sowohl der Rathaus-Architekt Diez Brandi (1901 -1985), als auch der Maler Hermann Kaspar (1904 -1984), der dort zwei Räume gestaltet hat, hatten in der NS-Zeit Karriere gemacht. Nach dem Krieg erhielten sie weiter Aufträge von Staat und Kirche. Mit zwei Aufstellern aus Plexiglas sollen Besucher des Rathauses künftig darauf aufmerksam gemacht werden, teilte Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) am Dienstag (21.09.21) bei einem Pressegespräch mit. Die beiden Aufsteller mit kurzem Erklärungstext sollen künftig im Lichthof des Rathauses positioniert werden, damit Besucher auf die Biographien der beiden Männer aufmerksam werden. Ebenfalls abrufbar ist ein QR-Code. Er führt zu der Seite des digitalen Stadtlabors. Hier können Interessierte sich eingehender zu den Lebensläufen von Diez Brandi und Hermann Kaspar informieren.

Vortrag zu den beiden Männern im Oktober

Erstellt wurde die wissenschaftliche Untersuchung zu den beiden Männern vom Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen im Auftrag der Stadt. Die Ergebnisse der Untersuchung stellt Dr. Holger Köhn vom Büro Erinnerungskultur am 1. Oktober im Martinushaus in Aschaffenburg ab 18 Uhr vor. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei der Stadt noch für den Vortrag anmelden. Oberbürgermeister Herzing betonte, die NS-Vergangenheit der beiden Männer sei kein Geheimnis. Anlass für die Untersuchung sei eine aktuelle Ausstellung in Berlin im Deutschen Historischen Museum mit dem Titel: "Die Liste der Gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik". Hier spielt auch der Maler Hermann Kaspar eine größere Rolle. Er gestaltete im Aschaffenburger Rathaus die Wandmalereien im großen Sitzungssaal und im Trausaal.