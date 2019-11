Aschaffenburg will weniger Verkehr in der Innenstadt

Aschaffenburg will seine Innenstadt attraktiver machen und dafür den Verkehr verringern. Schließlich kann die Innenstadt inzwischen komplett auf einer Ringstraße umfahren werden. Wie genau ein verkehrsreduzierter Stadtkern jedoch aussehen könnte, dazu gibt es verschiedene Konzepte. 300 Interessierte haben bei einem Infoabend darüber diskutiert. Dabei ging es unter anderem um eine große Tempo 30-Zone.

Höhere Lebensqualität in Aschaffenburgs Innenstadt

"Intensiv aber konstruktiv" seien die Diskussionen über die Verkehrsführung verlaufen, resümiert Dirk Kleinerüschkamp, Leiter des Stadtplanungsamts. Die Stadt präsentierte vier Konzepte des von ihr beauftragten Planungsbüros. Alle Konzepte haben das Ziel, die Lebensqualität in der Aschaffenburger Innenstadt zu erhöhen und die Luftqualität zu verbessern.

Ladenbesitzer wollen Tempo 30

Die Vertreter des Aschaffenburger Einzelhandels favorisierten besonders ein flächendeckendes Tempo 30-Konzept für die Innenstadt. Die Geschäfte müssten auch weiter erreichbar sein für die Kunden. Dem schlossen sich viele an. Auf den meisten Widerstand stießen Überlegungen, große Teile der Innenstadt zu Einbahnstraßen zu machen (Konzept 2) oder manche Straßen ganz zu sperren (Variante 3). Regen Beifall ernteten die Forderungen nach mehr Kontrollen in der Innenstadt – sowohl was Falschparker als auch Raser betrifft.

Verkehrskonzepte online einsehbar

"Wir freuen uns über die rege Beteiligung der Bürger", sagt Stadtplaner Dirk Kleinerüschkamp gegenüber dem BR. Ziel der Stadt sei es, die Bürger weiterhin in die Planungen einzubeziehen. Alle Varianten für eine ruhigere Innenstadt sind auch auf einer eigenen Website aufgelistet.