Aschaffenburg: Vater will Baby nicht misshandelt haben

Der Vater, der seinen zehn Monate alten Sohn in Aschaffenburg so massiv verletzt haben soll, dass dieser in Lebensgefahr war, streitet die Tat ab. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Der Mann sitzt weiter in U-Haft.