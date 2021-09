Aschaffenburg: Urteil im Fall Mezgin rechtskräftig

Das Urteil im Aschaffenburger Prozess gegen den Vater des syrischen Mädchens Mezgin ist rechtskräftig: Wegen versuchten Mordes am Freund der Tochter muss er damit für mehr als acht Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Nebenklage und der Verteidigung zurückgewiesen. Das hat die Pressesprecherin des Aschaffenburger Landgerichts mitgeteilt. Das Gericht hatte den 46-jährigen Vater am 22. April dieses Jahres vom Mordvorwurf an seiner Tochter freigesprochen, ihn aber wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung am damaligen Freund des Mädchens verurteilt, zu acht Jahren und neun Monaten Gefängnis.

Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Der Fall Mezgin hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der syrische Flüchtling war angeklagt, seine Tochter getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er so seine vermeintliche Ehre wieder herstellen. Das wahrscheinlich 19 Jahre alte Flüchtlingsmädchen aus Syrien war im Jahr 2017 nach der Berufsschule in Aschaffenburg verschwunden. Kurz darauf hatte der Vater der jungen Frau den Freund seiner Tochter mit einem Messer attackiert. Danach hatte er sich in die Türkei abgesetzt. Nach der Flucht vergingen mehr als drei Jahre, bis er aus der Türkei nach Deutschland ausgeliefert wurde.

Attacke gegen Freund: Mehr als acht Jahre Haft

Das Landgericht wertete die Attacke gegen den Freund des Mädchens als versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Das Schwurgericht verurteilte den 46 Jahre alten Angeklagten dafür zu einer Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten. Zudem soll er an das Opfer, das im Prozess als Nebenkläger auftrat, 6.000 Euro Schmerzensgeld plus Zinsen zahlen. Der damals 23 Jahre alte Mann hatte den Angriff schwer verletzt überlebt.

Mord an Tochter konnte nicht nachgewiesen werden

Seine Freundin blieb jedoch verschwunden. Erst rund eineinhalb Jahre später fanden Spaziergänger das Skelett von Mezgin verscharrt in einem Wald bei Aschaffenburg. Wer das Mädchen umgebracht hat, konnte bisher nicht geklärt werden. Der für Gewaltausbrüche bekannte Vater wurde vom Mordvorwurf mangels Beweisen freigesprochen.