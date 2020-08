Aschaffenburg und Taubertal gehen Tourismuskooperation ein

Radfahren und Wandern statt Strandurlaub auf Mallorca: Das Reiseverhalten der Menschen hat sich während der Corona-Pandemie stark verändert. Das bestätigt auch Sven Olaf Brüggemann, Leiter der Aschaffenburger Kongress- und Touristikbetriebe. Vor diesem Hintergrund sei man eine Kooperation mit dem Tourismusverband "Liebliches Taubertal" eingegangen.

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Aschaffenburg und Taubertal bewerben sich gegenseitig

"Auch bei uns am Untermain stehen Rad- und Wandertourismus hoch im Kurs. Aschaffenburg ist ja quasi ein Einfallstor in den Spessart, viele starten hier ihren Kurzurlaub", sagt Sven Olaf Brüggemann. Deshalb weise man in der Tourismusinformation am Aschaffenburger Schlossplatz gerne auf das Angebot im Taubertal hin. Im Gegenzug würden Broschüren über Aschaffenburg innerhalb der Landkreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises an stark frequentierten Plätzen ausgelegt.

Aschaffenburg konnte Tourismusausfall gut abfedern

Aschaffenburg hat den zeitweiligen coronabedingten Tourismusausfall demnach gut abfedern können. Brüggemann sagt: "Bayernweit ist der Rückgang des Städtetourismus in Aschaffenburg am geringsten!" Zwischen Januar und Juni 2020 waren laut Statistischem Landesamt 64.020 weniger Übernachtungsgäste in Aschaffenburg im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht einem Minus von 35 Prozent. Zum Vergleich: In Würzburg sind die Zahlen um fast 58 Prozent eingebrochen und in Schweinfurt um knapp 48 Prozent.

Hoffnung, dass Gäste wiederkommen

Die Gäste in Aschaffenburg kommen nicht nur aus Franken oder dem benachbarten Hessen, sondern auch aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Der Einzugsbereich betrage rund 350 Kilometer, sagt Sven Olaf Brüggemann. Er hat die Hoffnung, dass viele Menschen während der Corona-Pandemie Aschaffenburg für sich entdeckt haben. "Auch, wenn die Leute sicher wieder in Spanien und darüber hinaus Urlaub machen werden, so haben wir doch berechtigte Hoffnung darauf, dass viele wiederkommen werden. Der Mainradweg boomt nach wie vor!"