Aschaffenburg startet Volksfest-Ersatz in der Innenstadt

Mandeln, Crepes oder Zuckerwatte: Weil das Aschaffenburger Volksfest wegen der Corona-Pandemie ausfällt, gibt es ein Ersatzprogramm. An Buden in der Aschaffenburger Innenstadt dürfen volksfesttypische Waren angeboten werden. Auch ein Kinderkarussell dürfen die Schausteller aufstellen.

Elf Betreiber öffnen Volksfest-Buden in Aschaffenburg

Die ersten Buden stehen bereits in den Startlöchern. Sie öffnen vor der Citygalerie, in der Herstallstraße und an der Sandkirche. Insgesamt elf Betreiber dürfen ihre Verkaufseinrichtungen in der Innenstadt öffnen. Um diese Volksfest-Alternative durchführen zu können, hat die Stadt Aschaffenburg gemeinsam mit den örtlichen Schaustellerverbänden ein Konzept erarbeitet, dem der Stadtrat zugestimmt hat.

Das Aschaffenburger Volksfest lockt normalerweise rund 500.000 Besucher an. Es hätte vom 19. bis 29. Juni stattfinden sollen. Die Alternativaktion läuft voraussichtlich bis zum 14. September.