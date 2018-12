Aschaffenburg startet Gratis-Samstag für Bus und Bahn

Heute startet der kostenlose ÖPNV in Aschaffenburg. Jeden Samstag können alle Busse und Züge in der Aschaffenburger Stadtmitte und den weiteren sieben Stadtteilen fortan kostenlos genutzt werden. In allen Stadt- und Regionalbussen sowie in den Zügen - zum außerhalb gelegenen Stadtteil Obernau etwa - ziehen die Kunden 0-Euro-Tickets. Diese dienen als Abrechnungsgrundlage, denn die Stadt erstattet den Verkehrsunternehmen am Bayerischen Untermain den Ausfall.

Stadt erstattet das Minus

Dieses Minus wird auf jährlich gut 280.000 Euro geschätzt – er könne aber auch größer ausfallen, je nachdem, wie gut das Angebot angenommen wird. Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach hat das Angebot ausgearbeitet und freut sich über die schnelle Reaktion des Stadtrats, der das Pilotprojekt am 19. November einstimmig durchgewinkt hat.

"Es gab verschiedene Anlässe: die Dieselproblematik mit den Einfahrtsverboten in die Innenstädte, in denen Grenzwerte überschritten werden – da ist Aschaffenburg auch von betroffen. Den Wunsch, eine Verkehrswende einzuläuten, dass die Leute öfter das Auto stehen lassen und sich dem ÖPNV zuwenden. Aber auch die Belebung der Innenstädte, der Onlinehandel nimmt zu – es ist ja auch im Interesse der Stadt, Menschen samstags zum Einkaufen in die Stadt zu bringen." Dieter Gerlach, Aschaffenburger Stadtwerke-Chef

Gerlach hofft auf einen Fahrgastzuwachs von bis zu 20 Prozent. Aktuell nutzen an einem durchschnittlichen Samstag rund 9.300 Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel. Aschaffenburg hat 70.000 Einwohner.

Weniger Stau, Bessere Luft

Sollten künftig mehr Menschen an Samstagen das Auto stehen lassen, hieße das auch weniger Stau in der Innenstadt, betont Michael Kahl. Der Vorsitzende des Aschaffenburger Einzelhandelsverbandes sagte dem BR: "Wenn Sie mit offenen Augen durch die Städte gehen, dann sehen sie doch hin und wieder mal einen Leerstand. Der hat viele Ursachen - nicht nur den Online-Handel aber auch den Online-Handel. Wir müssen einfach lernen – wir Einzelhändler, wir Stadtverwaltung, wir alle – unsere Kunden wie Gäste zu behandeln." Kahl zufolge erhält der Bezirksgeschäftsführer in Würzburg "sehr viele neidvolle E-Mails und Zurufe aus anderen Städten Bayerns".

Weitere Maßnahmen für mehr Kunden

Der kostenlose ÖPNV an Samstagen soll nicht die einzige Maßnahme bleiben, um die Aschaffenburger Innenstadt von Verkehr und Smog zu entlasten. Auch ein Park&Ride-Platz am Stadtrand ist laut dem Geschäftsführer der Stadtwerke in Planung. Dort soll man dann für einen Euro am Tag parken - und das ÖPNV-Ticket, um in die Innenstadt zu fahren, ist mit drin.