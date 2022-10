Aschaffenburg startet Bürgerdialog per Künstlicher Intelligenz

Die Stadt Aschaffenburg treibt ihre Digitalstrategie weiter voran mit einem bundesweit bislang einmaligen Projekt: Die "digitale Manufaktur", kurz dima, ist jetzt an den Start gegangen. Herzstück der dima ist eine digitale Plattform mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI).

Chat mit künstlicher Intelligenz?

"Die KI wird mit den Ideen, Anregungen und Kritik der Aschaffenburger gefüttert und ist irgendwann in der Lage, auf die Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren und auch zu antworten, als Chatbot auf der Plattform", erklärt der Digitalbeauftragte der Stadt, Eric Leiderer auf BR24-Anfrage. Die Bürgerinnen und Bürger werden demnach mit der sogenannten Design-Thinking-Methode durch den Prozess begleitet, um von einer Idee zu einer guten Lösung für ihre Anliegen rund um die Stadt zu kommen.

Design-Thinking: Lösungen im Team entwickeln

Design-Thinking ist eine kreative Methode, um bei komplexen Fragestellungen systematisch neue Lösungen und Ideen zu entwickeln. Dabei orientiert sich der Ansatz streng an den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer, für die eine Lösung entwickelt wird. Zentral ist beim Design-Thinking die Annahme, dass die Lösungen und Ideen am besten im Team entwickelt werden, um unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen.

Test-Thema für die KI: Verkehr und Mobilität

Gemeinsam mit der Technischen Hochschule Aschaffenburg entwickelt das dima-Team bis Ende März 2024 den ersten Prototypen der KI. "Für eine erste Testphase ist das Thema Verkehr und Mobilität gewählt worden", so Leiderer. Im ersten Schritt wurden anonymisierte Daten aus früheren Beteiligungsprojekten zur Mobilität in Aschaffenburg zusammengetragen.

Seit mehreren Monaten läuft zudem eine Umfrage, in der die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen zu Mobilitätsthemen in Aschaffenburg ins Projekt einbringen können. Im Rahmen von Workshops und im Digitalladen im Roßmarkt 11 steht das Projektteam außerdem regelmäßig für einen Austausch zur Verfügung. Unter digital.aschaffenburg.de kann sich außerdem jeder an der anonymisierten Datensammlung zum Thema Mobilität beteiligen.

500.000 Euro Förderung für die "dima"

Die Stadt Aschaffenburg hat im Rahmen des Ideenwettbewerbs "Kommunal?Digital!" des bayerischen Staatsministeriums für Digitales für die "digitale Manufaktur" den Förderpreis erhalten, dotiert mit 500.000 Euro.

Am Freitag stellt das dima-Team von 14 bis 17 Uhr im Jugendkulturzentrum (JUKUZ) die "digitale Manufaktur" vor. Nach dem Zufallsprinzip wurden Bürgerinnen und Bürger zu diesem digital-analogen Experiment eingeladen. In der Veranstaltung haben sie die Möglichkeit, die Kernelemente der dima kennenzulernen und sich bereits aktiv am Prozess zu beteiligen.

Weitere Projekte in Aschaffenburg

Mit der digitalen Manufaktur geht in Aschaffenburg ein weiteres digitales Projekt an den Start, das ein Baustein der Digitalstrategie der Stadt ist. Mit ihr sollen sich Bürgerinnen und Bürger an einem digitalen und nachhaltigen Aschaffenburg beteiligen. Weitere Projekte sind der Digitalladen, Heimathub und Aschaffenburg 2.0. Allen Projekten ist laut Stadt gemein, dass sie den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fördern sollen, partizipativ und digital sind, und auch im analogen Leben eine nützliche Rolle spielen.