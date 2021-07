Aschaffenburg: Städtetag diskutiert über Zukunft der Innenstädte

Wie bleiben unsere Innenstädte attraktiv für Einwohner und Besucher? Darüber diskutiert der bayerische Städtetag am Mittwoch bei seiner Jahrestagung in Aschaffenburg. Das erklärte Ziel: Innenstädte und Ortskerne sollen in Zukunft für die Menschen eine attraktive Plattform für Leben, Erleben und Begegnen sein, so der erste Vorsitzende des bayerischen Städtetages Markus Pannermayr (CSU), der Oberbürgermeister von Freising. Der Städtetag will der Verödung der Innenstädte entgegenwirken.

Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen

Themenschwerpunkte der Tagung sind bezahlbarer Wohnraum, vielfältiger Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Mobilität, soziale Einrichtungen und grüne Erholungsräume, auch mit Blick auf den Klimawandel und überhitzte Innenstädte. Aus dem Tagungspapier des bayerischen Städtetages wird klar: Die Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen, so etwa beim Handel: Das Warenangebot der Zentren werde immer ähnlicher durch Filialen großer Ketten. Kleinere Ladengeschäfte in guter Lage seien vor allem Handyläden, E-Zigarettenläden, Tattoo- und Piercing-Studios sowie Immobilienmakler. Seit 2010 haben demnach mehr als 35.000 kleine Handels-Betriebe in den deutschen Innenstädten geschlossen. Der inhabergeführte Einzelhandel halte dem Preisdruck bei den Mieten nicht mehr stand. Auch die Mietpreise für die Bewohner in Städten sind stark gestiegen, unter anderem durch den Ausbau von Luxus-Wohnungen, die zum Teil leer stehen. In Einkaufsstraßen gibt es immer weniger Wohnraum. Etabliert habe sich: Einzelhandel im Erdgeschoss und Büroräume in den Etagen darüber.

Mobilität und Klimawandel als drängende Themen

Weiteres Thema, mit dem sich der Städtetag befasst, ist die Mobilität in den Städten. Faktoren sind unter anderem steigende Pendlerzahlen in Wachstumsregionen und engere Straßenverhältnisse durch neue Gebäude. Vitale Innenstädte müssen die Mobilitätsbedürfnisse unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer erfüllen und Stellflächen schaffen, etwa für Fahrräder, E-Scooter, Fahrzeuge von Handwerkern, Pflege-, Fahrdienste, Taxis und Lieferdienste. Die Städte müssen sich auch mit dem Klimawandel befassen. Gerade Innenstädte mit hoher Bebauungsdichte speichern die Wärme und geben sie nur langsam wieder ab. Je weniger Grün- und Wasserflächen vorhanden sind, desto weniger Abkühlung gibt es. Dazu kommt der vergleichsweise hohe Energieverbrauch in den Innenstädten. Selbst parkende Autos tragen wie kleine Heizkörper zu diesem Effekt der Erhitzung bei. Das Temperaturgefälle zu den Stadt- und Ortsrandlagen kann tagsüber zwei bis drei Grad Celsius betragen, nachts sogar mehr, weil kaum Abkühlung stattfindet.

Lockdown hat die Probleme der Innenstädte verdeutlicht

Der Vorsitzende des bayerischen Städtetags, Pannermayr, gibt zu bedenken, dass der Lockdown die Problemfelder der Städte wie unter einem Brennglas gezeigt habe: "Digitalisierung und Onlinehandel, geänderte Lebens-und Kaufgewohnheiten, der demographische Wandel und eine flexiblere Arbeitswelt waren einige Rahmenbedingungen, die bereits vor der Pandemie große und kleine Städte vor Herausforderungen gestellt haben."

Forderung: Mehr Rechte für Kommunen auf dem Immobilienmarkt

Deswegen fordert Pannermayr: Die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen müssen gestärkt werden. Er wirbt für ein generelles Vorkaufsrecht für Städte von Bauflächen und Immobilien zum Verkehrswert. So könnten Städte und Gemeinden Immobilien und Leerstand von Gebäuden vermeiden und damit eine Chance auf Gestaltung erhalten. Er fordert zudem eine angemessene Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. "Die Finanzhilfen müssen breit und auf Dauer angelegt sein, da die Kommunen Planungssicherheit für die Transformation der Innenstädte brauchen."