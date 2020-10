Aschaffenburg sagt Stadtratssitzung wegen Coronafall ab

Der positiv getestete SPD-Politiker hatte in der vergangenen Woche an den Fraktionssitzungen seiner Partei teilgenommen, sagte eine Sprecherin der Stadt dem Bayerischen Rundfunk. Aus diesem Grund könne nun die gesamte SPD-Fraktion nicht an der Stadtratssitzung teilnehmen. Alle Mitglieder und ihre Kontaktpersonen müssen zunächst getestet werden und die Ergebnisse abwarten.

Alle Kontaktpersonen in Quarantäne

Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) hat daher - nur 20 Minuten vor Sitzungsbeginn - entschieden, aus Vorsichtsgründen den heutigen Werksenat abzusagen. Er selbst hatte laut einer Sprecherin der Stadt nicht an den Sitzungen seiner Partei teilgenommen, weil er bei einem Auswärtstermin in Leipzig war. Aber alle Kontaktpersonen befänden sich bis auf Weiteres in Quarantäne.

Entscheidung über Null-Euro-Ticket vertagt

Die Stadtratsausschuss-Sitzung war eigentlich mit Spannung erwartet worden. Es sollte um den kostenlosen Busverkehr in der Stadt Aschaffenburg gehen, das sogenannte Null-Euro-Ticket an Samstagen. Aschaffenburg sieht sich als Vorreiter in Sachen Öko-Stadtverkehr und hatte ein Pilotprojekt gestartet. Am Samstag waren alle Busse kostenfrei.

Doch die Rechnung ging nicht auf. Zwar wurden die Busse voller, aber die Parkhäuser waren weiter voll besetzt und auch die Zahl der Autos in der Stadt blieb so hoch wie immer. Nun sollte bei der Stadtratssitzung die Zukunft des ÖPNV in Aschaffenburg beschlossen werden: Weiter so, oder kompletter Rückzug? Diese Entscheidung ist nun erstmal verschoben.