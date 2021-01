Aschaffenburg sagt Schrotträdern den Kampf an

Vor allem am Hauptbahnhof in Aschaffenburg stellen die herrenlosen Fahrräder ein Problem dar. Es gibt zwar öffentliche Abstellplätze für Fahrräder. Aber wie auch bei Autoparkplätzen sind sie häufig schon belegt. Das liegt zum Teil auch an Schrotträdern, die dort einfach abgestellt und nie mehr abgeholt wurden. Deswegen führt die Stadt Aschaffenburg gerade wieder ihre Schrottrad-Aktion durch, schon das vierte Jahr in Folge. Der Radverkehrsbeauftragte, Jörn Büttner bringt orangefarbene Aufkleber auf den Fahrradleichen auf mit dem aktuellen Datum. Nach einer Frist von vier Wochen werden sie dann abgeholt.

Was läuft unter schrottreif?

Die Stadt schätzt Fahrräder als schrottreif ein, etwa wenn der Sattel fehlt, die Kette durchgerostet ist, sie einen platten Reifen haben oder insgesamt keinen fahrbereiten Eindruck machen. Aber auch wenn das Rad über mehrere Wochen an einem Ort dauerhaft abgestellt wurde, werden sie mit dem orangefarbenen Aufkleber markiert. Der Radbeauftragte Jörn Büttner erklärt, "sollte das Rad, wenn auch runtergekommen, doch noch in Gebrauch sein, kann jeder Besitzer den Aufkleber einfach wieder entfernen. Dann wird das Rad auch nicht abtransportiert."

Polizei prüft Fahrräder auf Diebstahl

Ist die Vier-Wochen-Frist verstrichen, kommen Bauhofmitarbeiter und entfernen die Räder. "Da muss zum Teil geflext werden wegen der Fahrradschlösser und Ketten", erklärt Büttner auf BR-Anfrage. Danach prüft die Polizei die Räder noch auf Diebstahl und informiert gegebenenfalls die richtigen Besitzer.

Schrotträder gehen an gemeinnützigen Verein

Die alten Räder werden auch nicht einfach verschrottet. Die Stadt stellt sie dem gemeinnützigen Verein GESTA e.V. in Aschaffenburg zur Verfügung. GESTA steht für Gesellschaftliche Teilhabe für alle. Dort werden die Räder repariert und an Bedürftige oder Flüchtlinge verteilt. Sollte die Reparatur sich nicht mehr lohnen, machen die Mitarbeiter in der Werksstatt sogenannte Upcycling-Produkte daraus: Aus Fahrradlampen werden Nachtischlampen, Ventile werden zu Schlüsselanhängern und aus dem Fahrradschlauch ein Schlüsselboard.

Aktion zeigt Erfolge

Im Januar 2018 wurde erstmals die "Schrottrad-Aktion" durchgeführt. Sie findet aktuell zum vierten Mal statt. Laut Jörn Büttner, dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt sinkt die Zahl der Schrotträder. In den vergangenen Kontrolljahren wurden im Schnitt 80 Drahtesel mit Aufklebern versehen. Nach der Vier-Wochen-Frist sei etwa die Hälfte abgeholt worden.