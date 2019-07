13.07.2019, 10:09 Uhr

Aschaffenburg: Rindvieh auf der Flucht vor dem Schlachthof

Offenbar schwante dem Tier, was auf es zukommen sollte: In Aschaffenburg ist ein Rindvieh auf dem Weg in den Schlachthof ausgebrochen und sorgte in der Nähe des Südbahnhofs für ein Verkehrschaos.