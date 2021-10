Aschaffenburg: Rettungskräfte befreien Kletterer aus Noriswand

Am Donnerstagabend (30.09.21) gab es einen großen Rettungseinsatz an der Noriswand in Aschaffenburg. Bergwacht und Feuerwehr mussten einen Kletterer im Stadtteil Schweinheim bergen. Drei Männer hatten sich zum Klettern an der Noriswand verabredet. Zwei von ihnen waren geübte Kletterer, einer ein Anfänger, so die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Rettungskräfte fanden den Mann kopfüber hängend

Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr Aschaffenburg kurz nach 19.30 Uhr alarmiert, weil sich ein Kletterer an der Noriswand zwischen Schweinheim und Gailbach in einer hilflosen Situation befand. Laut Feuerwehr hing der Mann in etwa 20 Metern Höhe und konnte sich aus eigener Kraft weder hinauf noch hinab bewegen. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den Mann kopfüber hängend.

Mitglieder der Bergwacht seilten den Kletterer ab

Der Mann musste durch die Einsatzkräfte gesichert werden. Anschließend seilte sich ein Höhenretter von oben ab, sicherte den Mann nochmals und konnte ihn schließlich auf den Boden herunterbringen. Hier wurde er durch den Rettungsdienst und eine Notärztin versorgt, bevor er mit einem geländegängigen Fahrzeug der Bergwacht zum bereitstehenden Rettungswagen gebracht werden konnte.

Höhenrettungsgruppe aus der Region im Einsatz

Gegen 21 Uhr war der Rettungseinsatz beendet. Laut Feuerwehr Aschaffenburg waren allein 35 Feuerwehrleute beteiligt. Hinzu kommen noch acht Mitglieder der Bergwacht. An dem Rettungseinsatz waren die Höhenrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehren Aschaffenburg und Großostheim sowie der Rettungsdienst und die Bergwacht Hösbach beteiligt.