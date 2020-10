Aschaffenburg: Prozess um schweren sexuellen Missbrauch

In Aschaffenburg wird am Landgericht gegen einen 31-jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern und wegen des Besitzes von kinderpornographischen Schriften verhandelt. Wie die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in der Anklageschrift darlegt, soll der Angeschuldigte mehrere Male sexuelle Handlungen an einem Buben und einem Mädchen vorgenommen haben. Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt 10 und 13 Jahre alt.

Taten werden als "schwere Handlungen" bezeichnet

Die Misshandlungen hätten sich im Jahr 2014 zugetragen, so die Staatsanwaltschaft. Die Taten werden juristische als schwere Handlungen bezeichnet, da durch gewisse Praktiken die Gesundheit und das seelische Befinden der Kinder in Gefahr geraten sei. Ferner wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, kinderpornografische Schriften besessen zu haben.