Aschaffenburg: Protestaktion bei Linde für sichere Arbeitsplätze

Nach Einschätzung von Percy Scheidler, dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Aschaffenburg, haben sich aktuell knapp 400 Mitarbeiter der Linde Hydraulics Gruppe an der Protestaktion "MUTigen Frühstückspause" beteiligt. 300 Beschäftigte haben sich vor den Werkstoren von Linde Hydraulics in der Wailandstraße versammelt, rund 100 waren es vor dem Haupteingang der Linde-Tochter AB-GUSStech in der Schweinheimer Straße.

Gewerkschaft: "Pandemie darf nicht ausgenutzt werden"

Insgesamt beschäftigt die Linde Hydraulics Gruppe 1.400 Menschen, davon 1.100 am Untermain. "In diversen Sitzungen wurden Andeutungen gemacht, dass derzeit Verträge überprüft werden. 2018 hat die IG Metall einen Zukunftstarifvertrag mit Linde Hydraulics abgeschlossen, um die Arbeitsplätze an den Standorten Nilkheim und Schweinheim abzusichern. Es darf nicht sein, dass die Pandemie und deren Folgen dafür genutzt werden, die Tarifverträge nun auszuhebeln!", so Metaller Percy Scheidler gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Er geht davon aus, dass das Management zeitnah mit der Gewerkschaft ins Gespräch kommen wird.

Massive Geschäftseinbrüche bei Linde Hydraulics wegen Coronakrise

Inzwischen hat sich auch die Geschäftsführung von Linde Hydraulics zu Wort gemeldet und ihre Sicht der Dinge dargelegt. Geschäftsführer Jörg Ulrich betonte die wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Coronakrise. Die Krise sei von "historischem Ausmaß" und übersteige Umfang und Tiefe von vorherigen Wirtschaftskrisen. Davon werde sich laut Prognosen die Volkswirtschaft nur sehr langfristig und extrem langsam erholen.

"Praktisch alle Kunden-Industrien der Linde Hydraulics leiden unter einem massiven Geschäftseinbruch. Entsprechend verbucht auch die Linde Hydraulics derzeit deutliche Auftragsrückgänge. Diese massiven Marktveränderungen führen zu großen Überkapazitäten und existenzbedrohenden Belastungen, die nicht ausschließlich mit den aktuell zur Verfügung stehenden oder zeitlich befristeten Werkzeugen, wie zum Beispiel Kurzarbeit, zu bewältigen sind. " Jörg Ulrich, CEO Linde Hydraulics