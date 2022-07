Aschaffenburg: Neugestaltung des Schlossufers kurz vor dem Start

Zugang zum Uferbereich wird offengehalten

Zu Einschränkungen für Besucher während der Neugestaltung des Schlossufers sagte Altemeyer-Bartscher: "Wir versuchen die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Dass das komplette Schlossufer nicht zugänglich ist, wird es zu keinem Zeitpunkt geben." Die Baumaßnahmen würden so gestaffelt, dass immer Bereiche zum Verweilen und Flanieren zur Verfügung stünden. Beim Bau des Aufzuges werde es sicher Einschränkungen geben, etwa dass die Treppe vom Schloss zum Mainufer gesperrt werden müsse. Es werde aber eine Umleitung Dalbergstraße geben, über die das Schlossufer weiter zu erreichen sei.

Infos und Veranstaltungen rund um die Neugestaltung des Schlossufers

Das Stadtplanungsamt kündigte zudem an, dass es bis Mitte Oktober weiter den roten Info-Container der Stadt geben werde. Hier können sich Bürger über die Maßnahmen und Umbauten informieren. Der Info-Container hat immer am Wochenende (Sa: 13-18 Uhr und So: 12-17 Uhr) geöffnet. An den kommenden Wochenenden im Juli sind außerdem Veranstaltungen mit Musik, Lesungen und weiteren Infos geplant. Mit den Aktionen wolle man nicht nur Infos zur Umgestaltung des Schloss-Ufers geben sondern verdeutlichen, das "Schloss-Ufer ist für alle da", so Altemeyer-Bartscher. So gibt es am kommenden Samstag (9. Juli, 15:30 Uhr) Musik von der Zwei-Mann-Band "Pocketmucke", am Sonntag (10. Juli, 14 Uhr) stellen die Aschaffenburger Familienstützpunkte ihre Arbeit vor.