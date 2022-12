Aschaffenburg: Neues Regionalzentrum für Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) vereinfacht schon jetzt häufig den Alltag. Ob Smart Home, automatisiertes Fahren oder Musikstreaming: KI erhält in immer mehr Bereichen Einzug. In Aschaffenburg soll ein neues KI-Regionalzentrum für Unterfranken Wege aufzeigen, wie etwa kleine und mittlere Unternehmen von KI profitieren können.

Drittes KI-Regionalzentrum in Bayern

An der Technischen Hochschule Aschaffenburg hat Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Freitag das neue Regionalzentrum offiziell eröffnet. Neben München und Regensburg ist das KI-Regionalzentrum in Aschaffenburg das dritte in Bayern.

Es versteht sich als Brückenschlag zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. In individuellen Coaching-Projekten sollen Firmen aus Wirtschaft und Industrie fit für die eigene Anwendung von Methoden Künstlicher Intelligenz gemacht werden.

KI-Regionalzentrum soll Unternehmen helfen

Unternehmen können mit dem Zentrum gemeinsam Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz ermitteln und entwickeln, die den Betrieben jeweils einen ganz konkreten Mehrwert bringen. Ebenso ist das Ziel, gemeinsam mit den teilnehmenden Unternehmen eine strategische KI-Langfristperspektive zu erarbeiten.

Das KI-Regionalzentrum Unterfranken der Technischen Hochschule Aschaffenburg wird gefördert durch das KI Transfer Plus Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales.

KI-Forschungszentrum in Würzburg

Auch an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) gibt es seit Juni ein neues Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. In dem Labor forschen Studierende im kürzlich gegründeten Studiengang "Künstliche Intelligenz". Auf 1.600 Quadratmetern widmet sich die FHWS seitdem der KI und Robotik.