Aschaffenburg: Nackter unter Drogen löst Polizeieinsatz aus

Laut Polizei haben Passanten gegen 19.30 Uhr eine nackte Person in der Bernhardstraße gemeldet. Beamte fanden daraufhin einen völlig entkleideten Mann, der vor einem Auto stand. Von ihnen angesprochen, reagierte er aggressiv, bäumte sich gegen die Polizisten auf und schrie sie an. Als er schließlich auf die Beamten losging, musste er überwältigt und an Händen und Füßen gefesselt werden.

Sprung aus dem zweiten Stock

Von dem 28-jährigen Aschaffenburger erfuhren die Polizisten schließlich, dass er kurz zuvor Marihuana konsumiert hatte und im Anschluss aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock gesprungen war. Hierbei hatte er sich verletzt. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit wird geprüft, ob der 28-Jährige nach der medizinischen Versorgung amtlich untergebracht werden muss.