Aschaffenburg: Mann schubst Frau vor Auto und zückt Küchenmesser

In der Aschaffenburger Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag eine junge Frau offenbar von einem 54-Jährigen unvermittelt vor ein fahrendes Auto gestoßen. Der abbiegende Kleinwagen touchierte die 18-Jährige und verletzte sie leicht.

Als ein Zeuge daraufhin auf den wohl psychisch belasteten Mann zulief, zückte dieser ein Küchenmesser und lief davon. In der Folge fiel der so Bewaffnete auch mehreren Passanten auf, die die Polizei verständigten.

Einweisung in Bezirkskrankenhaus geplant

Die Polizei griff den Mann schließlich auf, stellte das Messer sicher und brachte ihn zur Dienststelle. Er befindet sich aktuell weiter in Gewahrsam, soll jedoch noch am Freitag wegen psychischer Auffälligkeiten in ein Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.