Aschaffenburg lädt ein zum "Tag der Franken"

Seit 2006 findet der fränkische "Feiertag" immer am ersten Juli-Wochenende statt. Ausgerichtet wird er abwechselnd in einem der drei fränkischen Bezirke. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es am Sonntag (3. Juli) in Aschaffenburg wieder soweit: Um 11 Uhr eröffnet Bayerns Ministerpräsident den "Tag der Franken" auf der Bühne im Hof von Schloss Johannisburg. Anschließend führt Markus Söder auch den Festzug von der Lindenallee zum Schlossplatz an.

Das Motto des "Tags der Franken 2022" lautet "Kunst, Kultur, Klima". Es treffe den Zeitgeist und passe zu Aschaffenburg, betont Oberbürgermeister Jürgen Herzing gegenüber BR24. Immerhin habe die Stadt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.

Schwerpunkte: Klima und Nachhaltigkeit

Am "Tag der Franken" bieten die Verkehrsbetriebe einen kostenlosen Bus-Pendelverkehr im 30-Minuten-Takt zwischen Aschaffenburg und den Umlandgemeinden an. Bei einem "Zukunftsmarkt" vor dem Schloss Johannisburg präsentieren sich Vereine, Initiativen und Institutionen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat einen "Zukunftswald" gestaltet.

Ausstellungen kostenlos für Besuchende

Kunst und Kultur wird auf vielen Straßen, in Museen, Galerien, in Parks und am Mainufer unterhalb des Schlosses angeboten. 22 Ausstellungen – darunter auch das neue Christian-Schad-Museum – öffnen am "Tag der Franken" kostenlos für die Besucher. 400 SchülerInnen werden sich im Rahmen des unterfränkischen Musikschulfestivals auf diversen Bühnen in der Stadt verteilen. Auch der Kinder-Kultur-Tag im Nilkheimer Park ist in den Tag der Franken eingebettet.

Weitere Informationen bietet die Webseite zum Tag der Franken www.tagderfranken.de oder die FestivalAB-App für das Smartphone.

BR begleitet "Tag der Franken"

Der Bayerische Rundfunk widmet dem "Tag der Franken" zahlreiche Sendungen in seinem Programm. So setzt beispielsweise die Frankenschau einen Schwerpunkt. Zudem werden die beiden Aschaffenburger Korrespondentinnen Katrin Küx und Barbara Ecke auf der BR-Bühne am Schlossplatz den Festzug kommentieren. Unter dem Hashtag #TagderFranken begleitet der BR auch auf den Social-Media-Kanälen das Fest.

"Durchschnittsfranke": 44 Jahre alt, angestellt, allein lebend

Zum "Tag der Franken" hat das Bayerische Landesamt für Statistik die Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2021 für die Region Franken ausgewertet. Demnach lebt etwa jeder dritte Einwohner Bayerns (32 Prozent) in den fränkischen Regierungsbezirken Ober-, Mittel- oder Unterfranken. Die fränkische Bevölkerung ist im Durchschnitt 44,1 Jahre alt.

Die Franken leben am häufigsten allein, das ergeben die Auswertungen der Haushaltsgröße. Danach sind vier von zehn fränkischen Haushalten (40 Prozent) Einpersonenhaushalte, 35 Prozent machen Zweipersonenhaushalte aus und in 25 Prozent der Haushalte wohnen drei oder mehr Personen zusammen. Knapp die Hälfte der fränkischen Eltern haben ein Kind, elf Prozent haben drei oder mehr Kinder.

Von den 2,2 Millionen fränkischen Erwerbstätigen sind 68 Prozent angestellt und 16 Prozent Arbeiter. Ein Drittel aller Erwerbstätigen in Franken sind im produzierenden Gewerbe und Baugewerbe beschäftigt, gefolgt vom Bereich "Gesundheits- und Sozialwesen" mit 14 Prozent. Gut ein Viertel der fränkischen Haushalte hat mindestens 4.000 Euro an monatlichem Haushaltsnettoeinkommen zur Verfügung. Fast jeder fünfte Haushalt hat pro Monat weniger als 1.500 Euro Nettoeinkommen.

Beim Mikrozensus handelt es sich um die größte jährliche Haushaltsbefragung Deutschlands, die jedes Jahr bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt wird.