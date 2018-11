Aschaffenburg investiert 1,5 Millionen in Entwässerungstechnik

"Durch die neue Technik sparen wir Personal und können effizienter arbeiten – keiner kommt mehr mit dem Klärschlamm in Berührung", erklärte Norbert Attermeyer vom Aschaffenburger Klärwerk im BR-Gespräch. Dafür musste die Stadt 1,5 Millionen Euro investieren.

Zentrifuge entwässert im Klärwerk im 24-Stunden-Betrieb

"Wir haben bisher mit zwei Kammerfilterpressen gearbeitet", erklärt Attermeyer. Man könne dies mit einer Apfelkelter vergleichen: "Alle zwei Stunden musste Personal den entwässerten Schlamm abschaben, der dann in Container verladen wurde. Jetzt übernimmt eine Zentrifuge die Entwässerung - im 24-Stunden-Betrieb." Mit Hilfe einer Exzenterschneckenpumpe werde der entwässerte Schlamm in ein Silo gefördert, von wo dieser mit LKWs zur Trocknung abtransportiert werden kann, so Attermeyer weiter.

Klärwerk für 100.000 Haushalte und Industriebetriebe zuständig

Das Klärwerk Aschaffenburg hat eine Ausbaugröße von 200.000 Einwohnerwerten. Neben 100.000 Haushalten sind auch Industrieunternehmen angeschlossen. Jährlich fallen mehr als 90.000 Kubikmeter Schlamm an, der entwässert werden muss. Nach der Entwässerung werden rund 81.500 Kubikmeter Wasser in den Abwasserreinigungsprozess zurückgeführt. 8.500 Tonnen entwässerter Schlamm werden der "Bioenergie" in Aschaffenburg zur Trocknung übergeben. Die bisherige Entwässerungstechnik war mit 28 Jahren veraltet und störanfällig.