04.12.2019, 19:38 Uhr

Aschaffenburg: Trotz freier Fahrt fahren viele lieber Auto

Seit einem Jahr ist das Busfahren in Aschaffenburg an Samstagen kostenlos. So sollen mehr Menschen animiert werden, das Auto stehen zu lassen. Aber selbst bei freier Fahrt im Bus sind die Parkhäuser weiter gut gefüllt.