Aschaffenburg: Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt

In Innenstadt von Aschaffenburg wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger wurde bei Bauarbeiten im Bereich des Pompejanum-Parks am Mainufer ausgegraben. Die Polizei hat den Bereich bereits großflächig abgesperrt.

Wie groß die Bombe ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt (14.30 Uhr) noch unklar – ebenfalls, ob Menschen evakuiert werden müssen. Der Kampfmittelräumdienst aus Nürnberg wird gegen 16 Uhr am Fundort erwartet.