Aschaffenburg feiert am 3. Juli den "Tag der Franken"

"Kunst, Kultur und Klima": Mit diesem Motto trifft der "Tag der Franken" thematisch den Zeitgeist der Gesellschaft. Auch für die Kultur stimmt das Timing: Rechtzeitig vor der Veranstaltung wurde nämlich das neue Christian- Schad-Museum in Aschaffenburg eröffnet. Den Festzug wird die March Mellows Street Band anführen. Seit 25 Jahren gehört die Truppe fest in die Aschaffenburger Kulturszene. Dabei steht laut eigenen Angaben nicht nur das Können im Vordergrund, sondern der Spaß am Musizieren. Rund 50 Musikerinnen und Musiker spielen mit. "Die Vorfreude auf den Tag der Franken ist bei uns riesig", erzählt Bandleader Klaus Appel.

Schwerpunkt Klima - ökologisch und gesellschaftlich

Auf dem sogenannten "Zukunftsmarkt" dreht sich dann alles rund ums Klima. "Wir wollen dabei das ökologische, wie auch das gesellschaftliche Klima beleuchten", sagt der Aschaffenburger Kulturamtsleiter Jörg Fabig im Vorfeld. Er freut sich auf einen regen Austausch. Zudem ist er stolz auf die App: "FestivalAB". Sie liefert zum Beispiel einen Überblick über das umfangreiche Programm.

Der BR auf dem Tag der Franken

Der Bayerische Rundfunk widmet dem Tag der Franken zahlreiche Sendungen in seinem Programm. So setzt beispielsweise die Frankenschau einen Schwerpunkt. Zudem wird der Würzburger Studioleiter Frank Müller gemeinsam mit den Aschaffenburger Korrespondentinnen Katrin Küx und Barbara Ecke auf der BR-Bühne am Schlossplatz den Festzug kommentieren. Unter dem Hashtag #TagderFranken begleitet der BR auch auf den Social-Media-Kanälen das Fest.

Tag der Franken – die Geschichte

Der Tag der Franken selbst geht übrigens unter anderem auf einen Redebeitrag in der BR-Sendung "Jetzt red i" aus dem Jahr 2005 zurück: Damals hatte sich der Oberfranke Werner Bächer aus Selbitz zu Wort gemeldet: "Ich wünsche mir einen Tag der Franken. Dieser Tag der Franken soll ein Fest, ein Jahrestag der Franken und ein Schaufenster für die Vereine und das Handwerk werden", sagte er in der Sendung. Parallel hatte Werner Bächer eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht, der schließlich am 18. Mai 2006 beschloss, den Tag der Franken als jährliches Landesfest zu etablieren. Das soll die vielgestaltige Geschichte Frankens deutlich machen und das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken.