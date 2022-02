Aschaffenburg: Erneute Solidaritätsaktion mit Missbrauchsopfern

Rund 100 Menschen haben in der Kirche Maria Geburt in Aschaffenburg den Opfern des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zugehört. Damit ist erneut der Sonntagsgottesdienst ausgefallen – zum dritten Mal in Folge. Das ist im Grunde ein Verstoß gegen das Kirchenrecht. Wie zuvor berichtet hielt das Bistum die Aussetzung der Eucharistiefeier "in keiner Frage für die richtige Aktion". Der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorndran sagte: "Die Bistumsleitung unterstützt die Solidaritätsaktion der Gemeinde Mariä Geburt, weist aber darauf hin, dass die Feier der sonntäglichen Eucharistie unverfügbar ist."

Große Befürwortung von Betroffenen und Interessierten

Doch laut Pfarrer Markus Krauth war die Befürwortung von Betroffenen und Interessierten überwältigend. "Ich hatte vorgeschlagen, falls zu viele kommen, ins Gemeindehaus zu gehen und dort zu reden. Ein Betroffener meinte aber: Das geht nicht! Wir wollen in der Kirche reden! Durch diese Aussage habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass Betroffene in der Kirche, in der heiligen Halle, in der Priester viele Kinder missbraucht haben, ihren Schmerz, ihre Enttäuschung, ihre Wut und ihren Zorn rausschreien. Und das ist auch geschehen."

Betroffene berichten vom sexuellem Missbrauch

Missbraucht, gepeinigt, geschlagen – bei den Regensburger Domspatzen oder in einem Kinderheim der Würzburger Erlöserschwestern. Während Betroffene umfangreich vom sexuellen Missbrauch berichten, steht der Altar in der Mitte der Kirche, um ihn sind Holzstühle in einem ovalen Kreis angeordnet. "Das ist Seelenmord an Kindern", betont eine Geschädigte in Aschaffenburg. Die Vorsitzende des Gemeindegremiums lädt ein: Jeder Betroffene oder jeder, der von Missbrauch durch Kleriker Betroffene kennt, kann eine Kerze anzünden und zum Altar tragen. Zunächst zögerlich tritt einer nach dem anderen nach vorn – nach wenigen Minuten flackern 27 Lichter. Cellomusik begleitet das Schweigen.

Gemeindevorstand kritisiert Kardinal Marx

"Manche Betroffene können keinen Weihrauch mehr riechen oder kein Messgewand sehen – dann kriegen sie die Krise und müssen raus", weiß Krauth. Eine der Betroffenen bestätigt, dass sie es in der Kirche nur schwer aushalte. "Was uns als Gemeinde dieser Kirche schockiert, ist nicht nur das unsägliche Leid, das so viele Menschen durch Priester, Bischöfe und Generalvikare erfahren mussten. Was uns besonders erschüttert, ist der Verrat an Opfern, am Evangelium und eigener Verantwortung", schrieb der Gemeindevorstand zuvor in einem offenen Brief an den Würzburger Bischof Franz Jung. Demnach habe Kardinal Marx die vergangenen zwölf Jahre viel zu wenig genutzt, um sich den Betroffenen persönlich zuzuwenden. "Wir wollen Nächstenliebe nicht nur predigen, sondern auch leben", so Krauth.

Laut Missbrauchsgutachten mindestens 497 Opfer

Das vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene und Ende Januar veröffentlichte Gutachten war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden. Die Gutachter gehen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern, zugleich aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus.

Veränderung in der Kirche durch Synodalversammlung

Ohne die Betroffenen würde die Synodalversammlung der katholischen Kirche in Deutschland nicht stattfinden "und die Bischöfe würden sich nicht bewegen" – davon ist Pfarrer Krauth überzeugt. "Die setzen sich jetzt für Dinge ein, die vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen wären." Bei der Dritten Synodalversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt am Main wurden tiefgreifende Reformen in Gang gebracht, zum Beispiel die an die Gegenwart angepasste Sexualmoral, die Freigabe des Zölibats oder auch die Integration aller queeren Mitglieder.

Nächsten Sonntag wieder regulär Gottesdienst

Am nächsten Sonntag hält die Gemeinde wieder regulär Gottesdienst. Aber die Stimmen der Opfer sollen nicht wieder verstummen. "Wir werden Betroffene und Gemeindemitglieder fragen, was wir weiterhin tun können und dann ein Konzept für die weitergehende Praxis entwickeln", kündigt Krauth an. Mit Tränen in den Augen geht eine Betroffene noch einmal ans Mikrofon und bedankt sich. "Auch wenn ich mich oft so fühle, heute ist sichtbar geworden: Ich bin nicht alleine". Das Cello hat das letzte Wort. Am Ende flackern 41 Kerzen.