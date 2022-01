Aschaffenburg: Erneut Nagellackentferner in Betrieb ausgelaufen

Auf dem Betriebsgelände einer Spedition in Aschaffenburg ist Freitagfrüh (14.01.2021) erneut Nagellackentferner aus einem 200-Liter-Fass ausgelaufen. Laut Polizei hat ein Gabelstapler das Fass in der Lagerhalle beschädigt. Bereits am Montagmorgen (10.01.2021) waren 400 Liter Nagellackentferner auf dem Betriebsgelände ausgetreten, weil ein Gabelstapler zwei Fässer beschädigt hatte. Nun ist nur ein Teil des Fass-Inhaltes ausgelaufen.

Aggressive Dämpfe ausgetreten

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehrleute haben das noch teilweise gefüllte Fass verpackt und den ausgelaufenen Nagellackentferner mit Bindemittel gebunden. Im Anschluss hat die Feuerwehr das Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand.

Am Montag hatten Rettungskräfte Mitarbeitende versorgt, die mit den aggressiven Dämpfen des Nagellackentferners in Kontakt gekommen waren.