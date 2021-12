Aschaffenburg: Drei Verletzte nach Unfall, Verursacher flüchtete

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Darmstädter Straße von Aschaffenburg in Richtung Stockstadt unterwegs gewesen. Immer wieder überholte er andere Autos, fuhr dabei viel zu schnell. Das berichteten Zeugen der Polizei. Gegen 20.15 Uhr stößt er bei einem weiteren Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der entgegenkommende Wagen prallte in ein Bushäuschen. Der 27-jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Verletzungen an der Halswirbelsäule.

Unfallverursacher und zwei Mitfahrer flüchteten vom Unfallort

Der Wagen des Unfallverursachers wurde ebenfalls stark beschädigt. In dem Wagen befanden sich vier Personen. Nach dem Unfall flüchteten drei von ihnen, darunter auch der Unfallverursacher. Nur der Beifahrer blieb an der Unfallstelle. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach den Flüchtigen ein. Im Laufe des Abends stellte sich der 21-jährige Unfallverursacher. Ein Alkoholtest wies bei ihm laut Polizei einen Wert von über einem Promille auf. Mittlerweile kennt die Polizei auch die Identität der beiden weiteren Insassen. Die beiden sind leicht verletzt.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Feuerwehr zufolge war die Darmstädter Straße für rund vier Stunden im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.