Aschaffenburg: deutlich mehr Fahrgäste durch kostenlosen ÖPNV

Mehr Menschen als erwartet haben bisher das Angebot der Stadt Aschaffenburg angenommen, an Samstagen kostenlos Busse und Bahnen im Stadtgebiet zu nutzen. Das hat der Leiter der Aschaffenburger Stadtwerke, Dieter Gerlach, gestern Abend dem Wirtschaftsförderungs-Ausschuss berichtet.

Kostenlos Bus und Bahn an Samstagen: 25 Prozent mehr Fahrgäste

Das auf zwei Jahre angelegte Projekt "Kostenloser ÖPNV an Samstagen im Stadtgebiet" wurde im Dezember 2018 gestartet. Als Ziel hatte die Stadt Aschaffenburg ausgegeben, die Zahl der Fahrgäste an Samstagen um 20 Prozent zu erhöhen. "Hier wurden unsere Erwartungen schon jetzt deutlich übertroffen", sagte Dieter Gerlach im Gespräch mit BR24. Die Zahl der Fahrgäste in den ersten Monaten sei sogar um rund 25 Prozent gestiegen.

Stadt Aschaffenburg entscheidet in zwei Jahren über Fortbestand

Keine spürbare Veränderung sei allerdings beim innerstädtischen Verkehrsaufkommen an Samstagen zu verzeichnen. Die Parkhäuser, die von den Stadtwerken betrieben werden, seien immer noch voll, so Gerlach. Der Leiter der Stadtwerke betonte aber, dass es noch zu früh für eine verlässliche Bilanz sei. Nach Abschluss des Projekts in zwei Jahren entscheidet die Stadt, ob das Angebot weitergeführt oder sogar ausgeweitet werden soll.