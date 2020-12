Aschaffenburg: Car-Sharing-Flotte um Elektro-Autos erweitert

In Aschaffenburg ist nun Car-Sharing mit Elektroautos möglich. Das sagte Marc Busse, der Leiter des Amts für Umwelt und Verbraucherschutz der Stadt Aschaffenburg, dem Bayerischen Rundfunk. Insgesamt stehen ab Freitag zwei E-Autos zur Verfügung. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Stadt Aschaffenburg angeschafft. 30.000 Euro der Investitionsgelder stammen Busse zufolge von einem Preisgeld des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Der Betreiber des Carsharings in Aschaffenburg ist der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD).

Stadt will auch Wasserstoff-Fahrzeuge anschaffen

In Zukunft werde die Stadt Aschaffenburg in weitere umweltfreundliche Projekt investieren. Dazu gehörten auch mit Wasserstoff angetriebene Autos. Das sei zwar "noch Zukunftsmusik", aber die Stadt mache jetzt den Anfang mit zwei Bussen, die erst mal als Pioniere der neuen Technik angeschafft werden sollen, so Umweltsamtleiter Busse.