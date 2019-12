Aschaffenburg: Busse auf Bestellung an Sonntagen

Die Aschaffenburger Verkehrsbetriebe wollen erreichen, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Deshalb wollen sie in Zukunft an Sonntagen Busfahrten auf Bestellung anbieten. Im Werksenat des Stadtrats sind die sogenannten "On demand-Busse" heute Thema.

"An Sonntagen wird der Busverkehr nur mäßig genutzt. Das liegt vielleicht daran, dass die Menschen andere Bedürfnisse haben. Am Wochenende fahren sie nicht in die Arbeit, sondern aus der Stadt heraus, zum Essen, zum Wandern oder sie besuchen ihre Familie", erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Gerlach dem Bayerischen Rundfunk.

Parallelbetrieb zum normalen Busverkehr

Der "On demand-Verkehr" soll parallel zum normalen Busverkehr laufen. Kunden sollen die Fahrt dann über eine App buchen können. "Wir bündeln die Fahrtwünsche dann und bringen die Kunden zu ihrem persönlichen Ziel. Die Routen sind nicht an die normalen Busrouten gebunden", so Gerlach weiter.

Kunden zahlen zum normalen Ticketpreis noch einen Zuschlag. Die Stadtwerke Aschaffenburg wollen drei Kleinbusse mit jeweils acht Sitzplätzen für Mitfahrer anschaffen. Die Kosten liegen laut Gerlach bei etwa 40.000 Euro pro Bus. Er will den Service ab dem kommenden Jahr anbieten und ein bis zwei Jahre testen. Sollte der Werksenat dem Vorschlag der Stadtwerke heute zustimmen, muss der Stadtrat noch grünes Licht geben.