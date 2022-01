Aschaffenburg: Betrunkener uriniert auf "Blitzer"

Ein Betrunkener hat in Aschaffenburg erst gegen ein Blitzgerät der Polizei uriniert und es dann mit einem Fußtritt beschädigt. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, ereignete sich die Tat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Hanauer Straße. Dort führte die Verkehrsüberwachung eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

"Blitzer" dient als Urinal

Demnach hielt ein Wagen direkt neben dem "Blitzer" an. Ein auf der Rückbank sitzender Mann stieg aus dem Auto aus, öffnete seine Hose und urinierte auf das Messgerät. Als er sein "Geschäft" verrichtet hatte, beschädigte er den "Blitzer" noch mit einem gezielten Fußtritt. Der Mann setzte sich wieder in den Wagen, der danach seine Fahrt über die B8 in Richtung Kleinostheim fortsetzte.

Auto war nicht geblitzt worden

Ein Augenzeuge des Vorgangs klemmte sich hinter den Wagen und verständigte die Polizei. Eine Streife stellte das Auto wenig später auf der B469 auf Höhe der Anschlussstelle Mainhausen. Der mutmaßlich Täter konnte schnell ermittelt werden. Es handelt sich um einen 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Der Mann war betrunken, ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizei vermutet, dass die Alkoholisierung auch der Grund für die Beschädigung des "Blitzers" war. Das Auto, in dem der 36-Jährige unterwegs war, war vor der Tat nicht geblitzt worden.

Schaden: Rund 2000 Euro

An dem Messgerät entstand ein Sachschaden in Höhe von bis zu 2.000 Euro. Der Mann musste den Beamten auf die Dienststelle folgen, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben wurde.