Aschaffenburg: Baugebiet "Anwandeweg" komplett erschlossen

In Aschaffenburg geht ein 25-jähriger Prozess mit Bürgerbeteiligung und Planungswerkstatt zu Ende. Der Anwandeweg im Stadtteil Nilkheim war das letzte große innerstädtische Baugebiet, das es zu erschließen galt. Rund 22 Millionen Euro kostete die Herstellung von Verkehrswegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen. Starke Akzente setzte die Stadt bei den Themen sozialer Wohnungsbau und Nachhaltigkeit. Die Erschließung ist nun abgeschlossen, die ersten Familien haben ihre Häuser bezogen. Damit hat die Stadt ihren Entwicklungsplan abgeschlossen. Das feiert sie mit einem großen Bürgerfest im Anwandeweg am 16. Juli von 11 bis 17 Uhr.

Quartier für 1.800 Menschen

1.800 Menschen sollen später einmal auf dem rund 40 Fußballplätze großen Areal leben. Die Grundstücke und der Wohnraum sind stark nachgefragt. Im Endausbau sind 450 Ein- und Zweifamilienhäuser vorgesehen. Hinzu kommen 300 Sozialwohnungen der Stadtbau. Das neue Baugebiet ist besonders nachhaltig: Große Grünflächen, eine Entwässerung im Trennsystem, ein verstärktes Stromnetz für Elektromobilität und Energiespeicher und eine optimale Ausrichtung der Häuser für die Solarenergie mit einem fußgänger- und fahrradfreundlichen Verkehrsnetz.

Hausbesitzer sollen auf erneuerbare Energien setzen

Die Aschaffenburger Versorgungsgesellschaft (AVG) will im Neubaugebiet ein Energie-Konzept mit Brennstoffzellen umsetzen. Die "H2-Community" dient inzwischen als Forschungsprojekt. Dabei werden Bauherren animiert, mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen eigenen Strom zu erzeugen und regenerativ zu heizen. Auch ein Quartiersspeicher für Sonnenenergie ist in Planung. "Wenn eine große Grünfläche in der Stadt gerodet werden muss, ist es wichtig, die Bürger mit ins Boot zu holen!", so Stadtentwicklungsreferent Dirk Kleinerüschkamp gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Hier haben die Bürger quasi selbst Stadtentwicklung betrieben im Rahmen einer Planungswerkstatt und konnten in unterschiedlichen Gruppen mitarbeiten. Deshalb ist es zu einer hohen Akzeptanz für das Bauvorhaben gekommen."