Aschaffenburg: Auto prallt gegen historische Säule

Hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aschaffenburg entstanden. Nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr prallte ein 37-Jährige mit ihrem Pkw gegen eine historische Säule des Schönborner Hofes. Das bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken auf Anfrage von BR24.

Vorfahrt missachtete

Gegen 8.10 Uhr wollte die Autofahrerin von der Wermbachstraße kommend in den Kreisverkehr am Freihofsplatz einfahren und hatte dabei einen vorfahrtsberechtigten Ford übersehen. Die Autofahrerin stieß zunächst mit dem Wagen zusammen, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine historische Sandsteinsäule am Stadt- und Stiftsarchiv. Die Säule stürzte um und landete auf dem Gehweg, so die Polizei.

50.000 Euro Sachschaden an der Säule

Der ambulante Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die beiden Unfallbeteiligten, sie kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. Laut Polizei wird alleine der Schaden an der Sandsteinsäule auf rund 50.000 Euro geschätzt. Auch an beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Schäden, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße mussten für die Bergung etwa eine Stunde gesperrt werden, so die Polizei.