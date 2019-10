Aschaffenburg: Abgestellter Regionalzug verwüstet

Wie die Bundespolizei mitteilt, haben unbekannte Täter in der Zeit vom 16. September bis zum 1. Oktober in einem Zug der Westfrankenbahn insgesamt 68 Scheiben zerschlagen und zahlreiche Sitzbezüge sowie sonstige Einbauten in den Waggons beschädigt. Auch wurden mehrere Feuerlöscher im Inneren des Zuges entleert und Nothämmer entwendet.

Der Zug sollte verkauft werden

Der Zug war in der Abstellanlage West am Aschaffenburger Hauptbahnhof zum Verkauf bereitgestellt. Nach ersten Ermittlungen liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.