Aschaffenburg: 70 neue Säulenpappeln an der B26

An der Zufahrt zum Stadion am Schönbusch hat die vierwöchige Pflanzaktion begonnen, mit dabei war auch OB Klaus Herzog. Die Kosten für die Aktion betragen 300.000 Euro, von denen die Stadt Aschaffenburg ein Drittel zahlt – den Rest übernimmt das Staatliche Bauamt.

Alte und kranke Bäume müssen gefällt werden

"Wir beginnen mit der Südseite der B26 und bepflanzen den 1.000 Meter langen Abschnitt zwischen dem Westring und der Hafenzufahrt Ost", sagte Stadtplanungsamtsleiter Dirk Kleinerüschkamp dem Bayerischen Rundfunk. Dort stünden aktuell 23 Pappeln, zwölf habe man in den vergangenen Wochen fällen müssen. "Die Bäume hatten ihr biologisches Lebensalter erreicht, manche waren krank", so der Stadtplaner.

Bäume weiter weg vom Fahrbahnrand

Zudem werde mit der neuen Allee insgesamt vier Meter weiter weg vom Fahrbahnrand gerückt, was die Sicherheit für die Autofahrer erhöhen soll. "Wir haben versucht, möglichst viele Bäume in die neue Reihe zu integrieren", so Dirk Kleinerüschkamp. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Hafen sollen Pappeln gepflanzt werden – doch das werde erst im Herbst kommenden Jahres passieren, da bedürfe es der Abstimmung mit dem Bayernhafen.

Pflanzung an der B26

Die Pappeln werden an dem Abschnitt der B26 (Darmstädter Straße) gepflanzt, der nicht vierspurig ausgebaut werden soll. Er reicht von der Hafenzufahrt Ost bis zum Westring. Die Darmstädter Straße gibt es seit Ende des 18. Jahrhunderts, auch bekannt als große Schönbuschallee. Sie war früher ein Handelsweg ins hessische Darmstadt. Als die Stadtverwaltung den Ausbau der heutigen Bundesstraße von zwei auf vier Spuren beschloss, regte sich Protest, der 2017 in einen Bürgerentscheid mündete. Eine zentrale Forderung der Ausbaugegner war der Erhalt des Allee-Charakters.